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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине появилось мобильное приложение для пенсионеров — услуги и как пользоваться

Пенсионный фонд Украины разработал мобильное приложение, в котором можно рассчитать свою пенсию или посмотреть информацию о рабочем стаже, не выходя из дома.

В ведомстве призвали пенсионеров научиться пользоваться онлайн-сервисом Пенсионный фонд во время карантина.

— Теперь, когда мы находимся дома, самое время осваивать цифровые навыки, — сообщают в ПФУ.

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С помощью приложения Пенсионный фонд можно:

  • ознакомиться с информацией о приобретении страхового стажа, уплаты работодателями страховых взносов;
  • просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;
  • воспользоваться услугой Пенсионный калькулятор, который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;
  • подать заявление на назначение или перерасчет пенсии;
  • просмотреть информацию в Электронном пенсионном деле;
  • обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами.

Пенсионный фонд показал мобильное приложение для пенсионеров

Для установки приложения нужен телефон с подключением к интернету. Инструкция:

  • скачать приложение из онлайн-магазинов мобильных приложений Google Play (операционная система Android) или AppStore (операционная система IOS);
  • нажать опцию Установить;
  • открыть мобильное приложение и выбрать варианты входа в Личный кабинет.

В приложении есть несколько таких способов входа:

  • с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого она должна быть сохранена на телефоне. Также нужно из предложенного списка выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), выдавший электронный ключ;
  • с помощью GovID. Если выбирать этот способ, открывается панель, где предлагается вибрать из предложенного перечня банк, в котором человекобслуживается. После этого необходимо ввести номер банковской карты. Сразу поступит смс-сообщение с шестью цифрами, которые нужно ввести в поле на экране;
  • с помощью регистрации в Пенсионном фонде, где выдадут логин и пароль;
  • с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно имеется.

После процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые можно получить через мобильное приложение Пенсионный фонд.

Напомним, Кабинет министров планирует увеличить и расходы на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд грн в новом проекте госбюджета.

Источник: Пенсионный фонд

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