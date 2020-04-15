Пенсионный фонд показал мобильное приложение для пенсионеров

Пенсионный фонд Украины разработал мобильное приложение, в котором можно рассчитать свою пенсию или посмотреть информацию о рабочем стаже, не выходя из дома.
В ведомстве призвали пенсионеров научиться пользоваться онлайн-сервисом Пенсионный фонд во время карантина.
— Теперь, когда мы находимся дома, самое время осваивать цифровые навыки, — сообщают в ПФУ.
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С помощью приложения Пенсионный фонд можно:
- ознакомиться с информацией о приобретении страхового стажа, уплаты работодателями страховых взносов;
- просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;
- воспользоваться услугой Пенсионный калькулятор, который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;
- подать заявление на назначение или перерасчет пенсии;
- просмотреть информацию в Электронном пенсионном деле;
- обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами.
Для установки приложения нужен телефон с подключением к интернету. Инструкция:
- скачать приложение из онлайн-магазинов мобильных приложений Google Play (операционная система Android) или AppStore (операционная система IOS);
- нажать опцию Установить;
- открыть мобильное приложение и выбрать варианты входа в Личный кабинет.
В приложении есть несколько таких способов входа:
- с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого она должна быть сохранена на телефоне. Также нужно из предложенного списка выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), выдавший электронный ключ;
- с помощью GovID. Если выбирать этот способ, открывается панель, где предлагается вибрать из предложенного перечня банк, в котором человекобслуживается. После этого необходимо ввести номер банковской карты. Сразу поступит смс-сообщение с шестью цифрами, которые нужно ввести в поле на экране;
- с помощью регистрации в Пенсионном фонде, где выдадут логин и пароль;
- с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно имеется.
После процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые можно получить через мобильное приложение Пенсионный фонд.
Напомним, Кабинет министров планирует увеличить и расходы на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд грн в новом проекте госбюджета.