Пенсионный фонд показал мобильное приложение для пенсионеров

Пенсионный фонд Украины разработал мобильное приложение, в котором можно рассчитать свою пенсию или посмотреть информацию о рабочем стаже, не выходя из дома.

В ведомстве призвали пенсионеров научиться пользоваться онлайн-сервисом Пенсионный фонд во время карантина.

— Теперь, когда мы находимся дома, самое время осваивать цифровые навыки, — сообщают в ПФУ.

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С помощью приложения Пенсионный фонд можно:

ознакомиться с информацией о приобретении страхового стажа, уплаты работодателями страховых взносов;

просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;

воспользоваться услугой Пенсионный калькулятор, который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;

подать заявление на назначение или перерасчет пенсии;

просмотреть информацию в Электронном пенсионном деле;

обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами.

Для установки приложения нужен телефон с подключением к интернету. Инструкция:

скачать приложение из онлайн-магазинов мобильных приложений Google Play AppStore

нажать опцию Установить;

открыть мобильное приложение и выбрать варианты входа в Личный кабинет.

В приложении есть несколько таких способов входа:

с помощью квалифицированной электронной подписи

с помощью GovID

с помощью регистрации в Пенсионном фонде, где выдадут логин и пароль;

с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно имеется.

После процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые можно получить через мобильное приложение Пенсионный фонд.

Напомним, Кабинет министров планирует увеличить и расходы на пенсионное обеспечение почти на 20 млрд грн в новом проекте госбюджета.