В Полтаве и Черновцах акции протеста предпринимателей: требуют открыть рынки

В Полтаве митингуют предприниматели, которые требуют открыть рынки во время карантина.
Предприниматели автопробегом требуют выдать им разрешения на торговлю во время карантина.
78 автомобилей сделали символические круги в центре города и вручили требования представителям власти области и города.
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Черновцы
Митинг также состоялся под горсоветом Черновцов.
На акцию собрались предприниматели рынка Калинка с требованием открыть продуктовый сектор рынка.
К митингующим вышел городской голова Алексей Каспрук и первый заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк.
Как писали Факты ICTV, 29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Источник: Полтавщина, ТВА
Фото: ТВА