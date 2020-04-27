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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Полтаве и Черновцах акции протеста предпринимателей: требуют открыть рынки

В Полтаве митингуют предприниматели, которые требуют открыть рынки во время карантина.

Предприниматели автопробегом требуют выдать им разрешения на торговлю во время карантина.

78 автомобилей сделали символические круги в центре города и вручили требования представителям власти области и города.

Читайте: Открыть рынки и магазины: мер Ивано-Франковска просит ослабить карантин

Черновцы

Митинг также состоялся под горсоветом Черновцов.

На акцию собрались предприниматели рынка Калинка с требованием открыть продуктовый сектор рынка.

К митингующим вышел городской голова Алексей Каспрук и первый заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк.

Как писали Факты ICTV, 29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: Полтавщина, ТВА

Фото: ТВА

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