У Полтаві та Чернівцях акції протесту підприємців: вимагають відкрити ринки

У Полтаві мітингують підприємці, які вимагають відкрити ринки під час карантину.

Підприємці на автопробігу вимагають видати дозволи на торгівлю під час карантину.

78 автомобілів зробили символічні кола в центрі міста та вручили вимоги представникам влади області та міста.

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Чернівці

Мітинг також відбувся під міськрадою Чернівців.

На акцію зібралися підприємці ринку Калинка з вимогою відкрити продуктовий сектор ринку.

До мітингувальників вийшов міський голова Олексій Каспрук та перший заступник голови ОДА Богдан Ковалюк.

Як писали Факти ICTV, 29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Джерело: Полтавщина, ТВА

Фото: ТВА