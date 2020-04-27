Украина рассчитывает получить от МВФ два транша на $3,5 млрд — Марченко

В этом году Украина ожидает получить от Международного валютного фонда два транша по $1,75 млрд на общую сумму $3,5 млрд.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседание комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он отметил, что сумма в этом году еще остается предметом дискуссий и Украина хочет ее увеличить. По его словам, общая сумма по программе EFF составляет $8 млрд.

— Ожидается к концу года $3,5 млрд. Речь идет о двух траншах по $1,75 млрд, — сказал он.

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Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после утверждения Советом директоров фонда. Но для этого нужно, чтобы Рада приняла банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

Марченко заявил, что Украина не обращалась к МВФ за деньгами, которые фонд выделяет на экстренную помощь странам из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 24 марта бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.