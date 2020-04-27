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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна розраховує отримати від МВФ два транші на $3,5 млрд – Марченко

Цьогоріч Україна очікує отримати від Міжнародного валютного фонду два транші по $1,75 млрд на загальну суму $3,5 млрд.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Сергій Марченко (фото УНІАН)

Він зазначив, що сума у цьому році ще залишається предметом дискусій і Україна хоче її збільшити. За його словами, загальна сума за програмою EFF становить $8 млрд.

– Очікується до кінця року $3,5 млрд. Йдеться про два транші по $1,75 млрд, – сказав він.

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Він зазначив, що цю суму МВФ перерахує Україні після затвердження Радою директорів фонду. Але для цього потрібно, щоб Рада ухвалила банківський закон, який не дозволить повернути на ринок збанкрутілі або націоналізовані банки.

Марченко заявив, що Україна не зверталася до МВФ за грошима, які фонд виділяє на екстрену допомогу країнам через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, 24 квітня колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому займатися питанням переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Фото: УНІАН

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