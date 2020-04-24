Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива главой Ивано-Франковской ОГА.
Указ №155/2020 появился на сайте главы государства.
Также Зеленский провел встречу с Федоривым и поздравил его с назначением.
Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Ивано-Франковской области. Окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа.
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С 2001 года работал в администрации ОГА, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.
С ноября 2018 года был заместителем председателя, а с февраля 2020 года — временно исполнял обязанности главы Ивано-Франковской ОГА.
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