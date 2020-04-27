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Факти / Україна / Суспільство

Відкрити ринки і магазини: міський голова Івано-Франківська просить послабити карантин

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає Кабінет міністрів переглянути карантині обмеження.

Просить дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

Звертаюсь до уряду та президента – час переглянути вимоги й дозволити працювати бізнесу. Нині варто відкрити продуктові ринки, магазинчики – малий і середній бізнес, – каже Марцінків.

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Станом на 27 квітня в Івано-Франківській області зафіксовано 761 випадок захворювання на коронавірус, з них 47 – летальні.

Як писали Факти ICTV, у Івано-Франківській області кількість інфікованих коронавірусом наближається до критичної позначки. Три лікарні міста уже переповнені – людям не вистачає місць і медичного персоналу.

Джерело: Руслан Марцінків

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