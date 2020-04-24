В Ивано-Франковской области количество инфицированных коронавирусом приближается к критической отметке. Три больницы города уже переполнены — людям не хватает мест и медицинского персонала.

Поэтому госпитализацию пациентов вынуждены были остановить.

Ранее наибольшее количество пациентов везли в Центральную городскую больницу, где для инфицированных специально переоборудовали четыре отделения. Но почти 200 мест уже заняты пациентами с пневмонией. Теперь всех будут доставлять в областную инфекционную больницу и даже в соседние районы.

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Медики и чиновники в очередной раз подчеркивают, что все, кого госпитализируют, нарушали условия карантина.

Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись жители Ивано-Франковска. Ведь на пятую неделю карантина город оказался на грани техногенной катастрофы, потому что жители перестали платить коммуналку и вскоре могут остаться вообще без воды.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что в Александровской больнице Киева заканчиваются места для больных коронавирусом.