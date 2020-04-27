PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Закрытый на карантин ресторан Тищенко в Киеве посещают VIP-гости — СМИ

Ресторан Велюр, который входит в сеть Наша карта народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко продолжает принимать посетителей, нарушая правила карантина.

После недели наблюдения за рестораном журналисты установили, что Велюр продолжает работать для VIP-гостей —  народных депутатов, бизнесменов и экс-чиновников.

По данным Bihus.Info, ресторан за неделю посетили десятки людей. При этом представителям СМИ отказали в бронировании столика.

Читайте: Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

Как известно, в Украине с середины марта запретили работу ресторанов в связи с эпидемией коронавируса. Согласно плану Кабинета министров по выходу из карантина, заведения общественного питания вновь откроются, когда на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка