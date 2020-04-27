Ресторан Велюр, который входит в сеть Наша карта народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко продолжает принимать посетителей, нарушая правила карантина.

После недели наблюдения за рестораном журналисты установили, что Велюр продолжает работать для VIP-гостей — народных депутатов, бизнесменов и экс-чиновников.

По данным Bihus.Info, ресторан за неделю посетили десятки людей. При этом представителям СМИ отказали в бронировании столика.

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Как известно, в Украине с середины марта запретили работу ресторанов в связи с эпидемией коронавируса. Согласно плану Кабинета министров по выходу из карантина, заведения общественного питания вновь откроются, когда на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз будет превышать количество новых случаев заболевания.