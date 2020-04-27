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Факти / Україна / Політика

Закритий на карантин ресторан Тищенка в Києві відвідують VIP-гості – ЗМІ

Ресторан Велюр, який входить до мережі Наша карта народного депутата від Слуги народу Миколи Тищенка, продовжує приймати відвідувачів, порушуючи правила карантину.

Після тижня спостереження за рестораном журналісти встановили, що Велюр продовжує працювати для VIP-гостей – народних депутатів, бізнесменів та екс-чиновників.

За даними Bihus.Info, ресторан за тиждень відвідали десятки людей. Водночас представникам ЗМІ відмовили у бронюванні столика.

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Як відомо, в Україні з середини березня заборонили роботу ресторанів у зв’язку з епідемією коронавірусу. Згідно з планом Кабінету міністрів щодо виходу з карантину, заклади громадського харчування знову відкриються, коли протягом 10 днів поспіль кількість осіб, які видужали, в два або більше разів перевищуватиме кількість нових випадків захворювання.

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