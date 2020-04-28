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Факты / Украина / Бизнес и финансы

100 млрд грн инвестиций, 170 тыс. рабочих мест — Кабмин начинает программу Большое строительство

Кабинет министров взялся за внедрение программы Большое строительство.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного онлайн-совещания.

Реализация программы станет одной из составляющих восстановления экономической активности в рамках выхода из карантина.

— Большое строительство — это основа создания большого количества рабочих мест. Мы рассчитываем на то, что в дорожное строительство вложим более 100 млрд грн в этом году. Это даст нам возможность создать дополнительно 170 тыс. рабочих мест, — говорит Шмыгаль.

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Шмыгаль поручил председателям областных государственных администраций, Министерству развития общин и территорий, Министерству финансов до 5 мая утвердить уточненный перечень объектов для финансирования.

В Кабмине предлагают создать современные приемные отделения, где граждане смогут получить качественные медицинские услуги. За основу возьмут 210 опорных больниц в рамках проекта Большое строительство.

Премьер-министр подчеркнул, что треть всех средств от программы должны уйти в регионы в мае.

Напомним, в Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.

Источник: Кабмин

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