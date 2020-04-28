100 млрд грн інвестицій, 170 тис. робочих місць – Кабмін починає програму Велике будівництво

Кабінет міністрів взявся за впровадження програми Велике будівництво.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної онлайн-наради.

Реалізація програми стане однією із складових відновлення економічної активності у рамках виходу з карантину.

– Велике будівництво – це основа створення великої кількості робочих місць. Ми розраховуємо на те, що у дорожнє будівництво вкладемо понад 100 млрд грн цього року. Це дасть нам змогу створити додатково 170 тис. робочих місць, – каже Шмигаль.

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Шмигаль доручив головам обласних державних адміністрацій, Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству фінансів до 5 травня затвердити уточнений перелік об’єктів для фінансування.

У Кабміні пропонують створити сучасні приймальні відділення, де громадяни зможуть отримати якісні медичні послуги. За основу візьмуть 210 опорних лікарень у рамках проекту Велике будівництво.

Прем’єр-міністр наголосив, що третина всіх коштів від програми має піти в регіони у травні.

Нагадаємо, в Україні другий, третій та четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Це залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус.