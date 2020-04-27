Второй, третий или четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

В Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания, — сказал Шмыгаль.

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Также он добавил, что при положительной динамике не нужно будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.

К слову, по состоянию на 27 апреля Covid-19 подтвержден у 1749 медиков. Это 19,4% от всех инфицированных, то есть каждый пятый.