PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Второй, третий или четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

В Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания, — сказал Шмыгаль.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Также он добавил, что при положительной динамике не нужно будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.

К слову, по состоянию на 27 апреля Covid-19 подтвержден у 1749 медиков. Это 19,4% от всех инфицированных, то есть каждый пятый.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка