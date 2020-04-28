Евакуація українців з-за кордону: розклад рейсів МАУ з 1 по 9 травня

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України з 1 по 9 травня виконає 11 спеціальних рейсів для українців і нерезидентів, які мають право в’їзду на територію України.
Купити квитки можна на такі рейси:
- 1 травня – Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;
- 3 травня – Женева – Київ-Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;
- 5 травня – Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;
- 7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;
- 9 травня – Мюнхен – Київ.
Також на кожен напрямок буде зафіксована вартість авіаквитка, де вже включені податки і збори, а також перевезення багажу вагою до 23 кг.
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Зареєструватися на рейс можна буде в аеропорту вильоту безкоштовно.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з аеропорту Бориспіль госпіталізували іноземця з коронавірусом.
Джерело: МАУ