Полиция проверила ресторан Велюр Тищенко, но посетителей не обнаружила

Полиция Киева проверила расследование Bigus.Info, в котором журналисты заявили, что ресторан Велюр, принадлежащий народному депутату Слуги народа Николаю Тищенко, нарушает правила карантина.

Правоохранители пришли в ресторан, но посетителей там не обнаружили.

Администратор заведения написал объяснительную и подписал обязательства о том, что ресторан на время карантина будет работать только в режиме онлайн.

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Со своей стороны глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что партия не собирается покрывать нарушение Тищенко.

— Если работал ресторан, то он как его владелец должен понести законное наказание, — сказал Арахамия.