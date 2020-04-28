Поліція перевірила ресторан Велюр Тищенка, але відвідувачів не виявила

Поліція Києва перевірила розслідування Bigus.Info, в якому журналісти заявили, що ресторан Велюр, який належить народному депутату Слуги народу Миколі Тищенку, порушує правила карантину.

Правоохоронці прийшли до ресторану, але відвідувачів там не виявили.

Адміністратор закладу написав пояснення і підписав зобов’язання про те, що ресторан на час карантину працюватиме тільки в режимі онлайн.

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Зі свого боку глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що партія не збирається покривати порушення Тищенка.

– Якщо працював ресторан, то він як його власник повинен понести законне покарання, – сказав Арахамія.