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Факти / Україна

Поліція перевірила ресторан Велюр Тищенка, але відвідувачів не виявила

Поліція Києва перевірила розслідування Bigus.Info, в якому журналісти заявили, що ресторан Велюр, який належить народному депутату Слуги народу Миколі Тищенку, порушує правила карантину.

Правоохоронці прийшли до ресторану, але відвідувачів там не виявили.

Адміністратор закладу написав пояснення і підписав зобов’язання про те, що ресторан на час карантину працюватиме тільки в режимі онлайн.

Читайте: Це своєрідний штаб: Тищенко про роботу свого ресторану під час карантину

Зі свого боку глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що партія не збирається покривати порушення Тищенка.

– Якщо працював ресторан, то він як його власник повинен понести законне покарання, – сказав Арахамія.

Джерела: Новое время, Нацполіція

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