Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко прокомментировал информацию о работе своего ресторана Велюр во время карантина.

Он отметил, что в заведении действительно иногда проходят личные встречи. В частности, по словам Тищенко, в ресторане он встречается со своими помощниками. Но Велюр не работает для посетителей.

— Да, действительно в ресторане иногда проходят личные встречи. Единичные встречи. Это своеобразный штаб. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции, — написал нардеп в Instagram.

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Сам Николай Тищенко также добавил, что информация о работе ресторана Велюр является информационным заказом.

Напомним, 27 апреля в СМИ появилась информация, что ресторан Велюр продолжает принимать посетителей, нарушая правила карантина. Заведение принадлежит к сети Наша карта народного депутата Николая Тищенко.