Ослабление карантина в Киеве: как будет работать транспорт

Общественный транспорт на первом этапе ослабление карантина продолжит работать в ограниченном режиме.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
Как будет работать транспорт:
- общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме;
- пригородный транспорт восстановит движения в первую очередь;
- метрополитен Киева откроется по решению правительства.
Частный бизнес должен самостоятельно решить вопрос подвоза своих работников на работу.
Как писали Факты ICTV, власти решили постепенно ослаблять карантин.
Прежде всего речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также — посещение парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.