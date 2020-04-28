Ослабление карантина в Киеве: как будет работать транспорт

Общественный транспорт на первом этапе ослабление карантина продолжит работать в ограниченном режиме.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Как будет работать транспорт:

общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме;

пригородный транспорт восстановит движения в первую очередь;

метрополитен Киева откроется по решению правительства.

Частный бизнес должен самостоятельно решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Как писали Факты ICTV, власти решили постепенно ослаблять карантин.

Прежде всего речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также — посещение парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.