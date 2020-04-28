PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Ослабление карантина в Киеве: как будет работать транспорт

Общественный транспорт на первом этапе ослабление карантина продолжит работать в ограниченном режиме.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

 

Как будет работать транспорт:

  • общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме;
  • пригородный транспорт восстановит движения в первую очередь;
  • метрополитен Киева откроется по решению правительства.

Частный бизнес должен самостоятельно решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Как писали Факты ICTV, власти решили постепенно ослаблять карантин.

Прежде всего речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также — посещение парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.

Источник: КГГА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка