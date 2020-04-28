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Факти / Україна / Суспільство

Послаблення карантину в Києві: як працюватиме транспорт

Громадський транспорт на першому етапі послаблення карантину продовжить працювати в обмеженому режимі.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Як працюватиме транспорт на першому етапі послаблення:

  • громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі;
  • приміський транспорт відновить рух найперше;
  • метрополітен Києва відкриється за ухвалою уряду.

Приватний бізнес має самотужки вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу.

Як писали Факти ICTV, влада вирішила поступово послаблювати карантинні обмеження.

Насамперед йдеться про зняття обмежень щодо роботи малого та середнього бізнесу. А також – відвідування парків, скверів та місць, де мінімальна загроза заразитися.

Джерело: КМДА

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