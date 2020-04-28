В КГГА надеются, что коронавирусная болезнь пойдет на спад, исходя из этого, власти решили постепенно ослаблять карантин.
Прежде всего речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также — посещению парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.
Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.
— Разрешим работу непродовольственных магазинов до 300 м². Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, с требованием санитарной обработки.
Кафе и рестораны будут работать на вынос. Будут работать небольшие производства и ателье с соблюдением требования не более 1 работника на 10 м², — отметил Кличко.
Также смогут работать кинотеатрам и рынкам, но не будут работать школы, детсады, спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха, ТРЦ и ТЦ.
— Первый этап ослабления ограничительных мер мы начнем, если по состоянию на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных.
Также откроем для посещения столичные парки и скверы, но группами не более 2 человек, а если с детьми – то двое взрослых и двое детей, — сказал Кличко.
Общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме. Метро откроют по решению правительства — пока это дата 11 мая.
Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика
По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.
К слову, в Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.