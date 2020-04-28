В КГГА надеются, что коронавирусная болезнь пойдет на спад, исходя из этого, власти решили постепенно ослаблять карантин.

Прежде всего речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также — посещению парков, скверов и мест, где минимальная угроза заразиться.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.

— Разрешим работу непродовольственных магазинов до 300 м². Смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты, с требованием санитарной обработки. Кафе и рестораны будут работать на вынос. Будут работать небольшие производства и ателье с соблюдением требования не более 1 работника на 10 м², — отметил Кличко.

Также смогут работать кинотеатрам и рынкам, но не будут работать школы, детсады, спортивные площадки, прибрежные зоны отдыха, ТРЦ и ТЦ.

— Первый этап ослабления ограничительных мер мы начнем, если по состоянию на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных. Также откроем для посещения столичные парки и скверы, но группами не более 2 человек, а если с детьми – то двое взрослых и двое детей, — сказал Кличко.

Общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме. Метро откроют по решению правительства — пока это дата 11 мая.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

К слову, в Украине второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. Это будет зависеть от динамики заболевания коронавирусом.