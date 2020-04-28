Саакашвили предложат на пост мэра Одессы — СМИ

Михеилу Саакашвили не удалось убедить депутатов монобольшенства, чтобы они поддержали его кандидатуру на должность вице-премьер-министра по реформам.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

— Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим “сливом” — назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции Слуга народа после длительных переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, в партийном чате о готовности голосовать публично заявили чуть более 100 депутатов, — рассказал журналист.

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Он добавил, что содействие среди депутатов нет, потому что Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.

— Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, потому обдумывает, какую другую должность предложить ему в правительстве, — отметил Бутусов.

По данным журналиста, рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе в качестве кандидата Слуги народа с максимальной поддержкой власти — и политической, и финансовой.

К слову, президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Источник: Юрий Бутсов