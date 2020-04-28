PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Саакашвили предложат на пост мэра Одессы — СМИ

Михеилу Саакашвили не удалось убедить депутатов монобольшенства, чтобы они поддержали его кандидатуру на должность вице-премьер-министра по реформам.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

— Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим “сливом” — назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще.

Во фракции Слуга народа после длительных переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, в партийном чате о готовности голосовать публично заявили чуть более 100 депутатов, — рассказал журналист.

ЧитайтеЭкс-президент Грузии и глава Одесской ОГА: что известно о Михеиле Саакашвили

Он добавил, что содействие среди депутатов нет, потому что Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.

— Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, потому обдумывает, какую другую должность предложить ему в правительстве, — отметил Бутусов.

По данным журналиста, рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе в качестве кандидата Слуги народа с максимальной поддержкой власти — и политической, и финансовой.

К слову, президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом министров и Верховной Радой.

Источник: Юрий Бутсов 

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка