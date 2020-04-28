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Факти / Україна / Політика

Саакашвілі запропонують на посаду мера Одеси – ЗМІ

Міхеілу Саакашвілі не вдалося переконати депутатів монобільшості, аби вони підтримали його кандидатуру на посаду віце-прем’єр-міністра з реформ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

– Гучна історія з призначенням Саакашвілі завершилася тихим “зливом” – призначення заблоковано і незрозуміло, чи відбудеться взагалі.

У фракції Слуга народу після тривалих переговорів вдалося зібрати близько 140-170 голосів за призначення Саакашвілі із 248 депутатів, у партійному чаті про готовність голосувати публічно заявили трохи більше 100 депутатів, – розповів журналіст.

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Він додав, що підтримки серед депутатів немає, тому що Зеленський вирішив не виступати публічно на підтримку Саакашвілі.

– Офіс президента розуміє, що провал переговорів із Саакашвілі завершиться скандалом, тому обмірковує, яку інші посаду запропонувати йому в уряді, – зазначив Бутусов.

За даними журналіста, розглядається варіант висунення Саакашвілі на виборах мера в Одесі як кандидата Слуги народу з максимальною підтримкою влади – і політичною, і фінансовою.

До речі, президент Володимир Зеленський провів зустріч із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, під час якої запропонував йому поділитися своїми ідеями щодо реформ в Україні з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою.

Джерело: Юрій Бутсов 

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