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Факты / Украина / Общество

Быстрого выхода Украины из карантина не будет — Шмыгаль

В мае в Украине ожидается пик заболеваемости коронавируса, после которого возможно ослабление карантинных мер.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, чтобы начать процесс ослабления ограничений, необходимо успешно пройти пик заболевания Covid-19.

Шмыгаль также отметил, что в мире существует три сценария, как жить в условиях пандемии.

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Два первых — идти жестким путем или либеральный, когда открываются все учреждения – Украине, по его словам, не подходят.

— Третий сценарий — это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, — сказал Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы власть полностью контролировала ситуацию с заболеваемостью, необходимо ограничения снимать постепенно.

Напомним, ранее мы писали, сколько Украина потратила средств на борьбу с коронавирусом.

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