Швидкого виходу України з карантину не буде – Шмигаль

У травні в Україні очікується пік захворюваності на коронавірус, після якого можливе послаблення карантинних заходів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, щоб почати процес ослаблення обмежень, необхідно успішно пройти пік захворювання Covid-19.

Шмигаль також зазначив, що в світі існує три сценарії, як жити в умовах пандемії.

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Два перших – йти жорстким шляхом або ліберальний, коли відкриваються всі установи – Україна, за його словами, не підходять.

– Третій сценарій – це не вибирати між здоров’ям і економікою, а запускати адаптивний карантин з переходом до нових соціальних норм життя, як це робить більшість країн, – сказав Шмигаль.

Він також підкреслив, що для того, щоб влада повністю контролювала ситуацію із захворюваністю, необхідно обмеження знімати поступово.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки Україна витратила коштів на боротьбу з коронавірусом.