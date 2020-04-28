Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко прокоментував інформацію про роботу свого ресторану Велюр під час карантину.

Він зазначив, що у закладі справді іноді відбуваються особисті зустрічі. Зокрема, за словами Тищенка, у ресторані він зустрічається зі своїми помічниками. Але Велюр не працює для відвідувачів.

– Так, дійсно у ресторані іноді проходять особисті зустрічі. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний штаб. Я суворо дотримуюся карантинних заходів і впевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції, – написав нардеп в Instagram.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Сам Микола Тищенко також додав, що інформація про роботу ресторану Велюр є інформаційним замовленням.

Нагадаємо, 27 квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що ресторан Велюр продовжує приймати відвідувачів, порушуючи правила карантину. Заклад належить до мережі Наша карта народного депутата Миколи Тищенка.