Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко прокоментував інформацію про роботу свого ресторану Велюр під час карантину.
Він зазначив, що у закладі справді іноді відбуваються особисті зустрічі. Зокрема, за словами Тищенка, у ресторані він зустрічається зі своїми помічниками. Але Велюр не працює для відвідувачів.
– Так, дійсно у ресторані іноді проходять особисті зустрічі. Поодинокі зустрічі. Це своєрідний штаб.
Я суворо дотримуюся карантинних заходів і впевнений, що тільки розрив соціальної дистанції і тимчасове обмеження громадської активності дозволить нам стримати поширення інфекції, – написав нардеп в Instagram.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Сам Микола Тищенко також додав, що інформація про роботу ресторану Велюр є інформаційним замовленням.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте – «личные встречи». Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции… В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу… преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни… PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана… голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила
Нагадаємо, 27 квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що ресторан Велюр продовжує приймати відвідувачів, порушуючи правила карантину. Заклад належить до мережі Наша карта народного депутата Миколи Тищенка.