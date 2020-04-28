В Житомире с 1 мая возобновят работу парикмахерские, кафе и рынки

В Житомире ослабили карантинные меры, и с 1 мая в городе возобновят работу парикмахерские, заведения и рынки при условии соблюдения мер безопасности.

Соответствующие изменения в решении об ограничительных мерах по недопущению распространения Covid-19 на территории Житомирской ОТГ принял исполком Житомирского городского совета.

— Предлагается дополнить перечень исключения услуг, которые могут предоставляться, фразой: с 1 мая 2020 услуги парикмахерских, — отметил директор юридического департамента горсовета Евгений Черныш.

В областном центре также позволили деятельность по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.

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Кроме того, в городе с 1 мая позволят работать семи рынкам при условии соблюдения надлежащих санитарных и противоэпидемических мер.

— Мы и дальше будем делать все, чтобы ослаблять карантинные меры, и сейчас разрабатываем механизмы открытия магазинов и рынков промтоварной группы и летних площадок кафе. В течение 2 дней мы выработаем некоторые предложения, обратимся в Кабинет министров, будем рассматривать на своем уровне, пообщаемся с предпринимателями, — отметил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.