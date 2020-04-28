У Житомирі з 1 травня відновлять роботу перукарні, кафе та ринки

У Житомирі послабили карантинні заходи, і з 1 травня у місті відновлять роботу перукарні, заклади харчування та ринки за умови дотримання заходів безпеки.

Відповідні зміни у рішенні про обмежувальні заходи щодо недопущення поширення Covid-19 на території Житомирської ОТГ ухвалив виконком Житомирської міської ради.

– Пропонується доповнити перелік винятку послуг, які можуть надаватися, фразою: з 1 травня 2020 року послуги перукарень, – зауважив директор юридичного департаменту міськради Євгеній Черниш.

В обласному центрі також дозволили діяльність з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

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Крім того, у місті з 1 травня дозволять працювати сімом ринкам за умови дотримання належних санітарних та протиепідемічних заходів.

– Ми й далі робитимемо все, щоб послаблювати карантинні заходи, і зараз розробляємо механізми відкриття магазинів й ринків промтоварної групи та літніх майданчиків кафе. Упродовж 2 днів ми напрацюємо деякі пропозиції, звернемося до Кабінету міністрів, розглядатимемо на своєму рівні, поспілкуємося з підприємцями, – зауважив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.