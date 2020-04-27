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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Рынки могут заработать с 1 мая: Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.

— Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия, — заявил президент.

Он отметил, что рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны, но жизнь и здоровье украинцев — превыше всего.

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Напомним, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин по предотвращению распространения коронавируса.

31 марта Министерство здравоохранения позволило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина.

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