Рынки могут заработать с 1 мая: Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.

— Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия, — заявил президент.

Он отметил, что рабочие места, заработок граждан, в частности малых фермеров, очень важны, но жизнь и здоровье украинцев — превыше всего.

Читайте: Просят открыть рынки: в Херсоне фермеры перекрыли автомобильный мост

Напомним, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин по предотвращению распространения коронавируса.

31 марта Министерство здравоохранения позволило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина.