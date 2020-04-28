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Факты / Украина / Общество

Изготавливали подпольный алкоголь: в Украине заблокировали канал поддержки “ЛДНР”

Правоохранители разоблачили предприятия, которые незаконно изготовляли алкогольную продукцию в Киевской и Ровенской областях и распространяли ее в Украине и временно оккупированных территориях.

Промышленные объекты не платили налоги в государственный бюджет, а заработанные от реализации продукции средства использовали для поддержки террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

— Часть соучредителей — это лица, которые находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции Достоинства, и скрываются от правоохранительных органов Украины на территории террористических организаций и РФ, — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

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Сейчас правоохранители провели обыски на предприятиях и изъяли 100 тонн спиртовой смеси и документацию. Они открыли уголовное производство по факту финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258-5 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура остановила экспорт 21 тыс. медицинских масок в Израиль.

Источник: Офис генпрокурора

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