Изготавливали подпольный алкоголь: в Украине заблокировали канал поддержки “ЛДНР”

Правоохранители разоблачили предприятия, которые незаконно изготовляли алкогольную продукцию в Киевской и Ровенской областях и распространяли ее в Украине и временно оккупированных территориях.

Промышленные объекты не платили налоги в государственный бюджет, а заработанные от реализации продукции средства использовали для поддержки террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

— Часть соучредителей — это лица, которые находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции Достоинства, и скрываются от правоохранительных органов Украины на территории террористических организаций и РФ, — говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Читайте: Пытки над младенцами на съемках Дау. Дегенерация: прокуратура завела дело

Сейчас правоохранители провели обыски на предприятиях и изъяли 100 тонн спиртовой смеси и документацию. Они открыли уголовное производство по факту финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258-5 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура остановила экспорт 21 тыс. медицинских масок в Израиль.