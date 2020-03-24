Прокуратура остановила экспорт 21 тыс. медицинских масок в Израиль

24 марта в Херсоне правоохранители помешали вывозу медицинских масок за границу. Общая стоимость масок составила более 1 млн гривен.

По сообщению прокуратуры, ведомство подало соответствующее ходатайство, а суд наложил арест на указанный груз.

Была арестована 21 тыс. медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Украины в Израиль.

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Инициаторами аферы стали работники одного из частных предприятий Херсона. Злоупотребляя полномочиями, злоумышленники спланировали весь процесс экспорта защитных масок.

— Подозреваемые пытались экспортировать в Израиль медицинские маски во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета министров Украины. Местная прокуратура Херсона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как в Киеве похитили масок на 1 млн гривен. Для совершения кражи злоумышленники представились работниками СБУ.