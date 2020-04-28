Виготовляли підпільний алкоголь: в Україні заблокували канал підтримки “ЛДНР”

Правоохоронці викрили підприємства, які незаконно виготовляли алкогольну продукцію у Київській та Рівненській областях та поширювали її в Україні та тимчасово окупованих територіях.

Промислові об’єкти не сплачували податки до державного бюджету, а зароблені від реалізації продукції кошти використовували для підтримки терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”.

– Частина співзасновників – це особи, які перебувають в міжнародному розшуку, зокрема за злочини, учинені в період Революції Гідності, та переховуються від правоохоронних органів України на території терористичних організацій та РФ, – йдеться у повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора.

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Нині правоохоронці провели обшуки на підприємствах та вилучили 100 тонн спиртової суміші та документацію. Вони відкрили кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258-5 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що прокуратура зупинила експорт 21 тис. медичних масок до Ізраїлю.