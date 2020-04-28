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Факти / Україна / Суспільство

Wizz Air відновлює польоти з Києва до Відня

З 12 травня лоукостер Wizz Air планує виконувати рейси за маршрутом Відень-Київ-Відень.

Квитки можна буде придбати по 25 євро.

13 травня польоти не виконуватимуться, а вже з 14 травня рейс відбуватиметься на щоденній основі.

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До речі, з 1 травня лоукостер розпочинає польоти з Відня до Дортмунда, Салонік, Лісабона, Осло та Ейндховена.

Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України з 1 по 9 травня виконає 11 спеціальних рейсів для українців і нерезидентів, які мають право в’їзду на територію України.

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