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Факты / Украина / Общество

Кабмин намерен разрешить работу продуктовых и аграрных рынков

Правительство планирует разрешить работу продуктовых и аграрных рынков.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

— Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем. Мы понимаем, когда и какие шаги надо сделать. Мы озвучили план из пяти этапов выхода из карантина. Мы рассмотрим и примем решение о разрешении работы продуктовых и аграрных рынков, но с определенными условиями, — отметил Шмыгаль.

По его словам, в следующую среду правительство также примет ряд решений, которые ослабят карантин.

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Также Шмыгаль призвал воздержаться от призывов о преждевременном выходе из карантина.

— То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами, это заслуга карантинных мер, вашей ответственности и соблюдения этих мер, — добавил он.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин предлагает амнистировать более 3 тыс. заключенных.

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