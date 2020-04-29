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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин утвердил схему окладов сотрудникам таможенной службы

Кабмин утвердил схему должностных окладов для сотрудников таможенной службы Украины.

Постановление появилось на портале правительства.

Оклад государственного инспектора установили на уровне 4,23 тыс. грн, главы ведомства — 29,4 тыс. грн, первого замглавы — 28 тыс. грн, замглавы — 26,5 тыс. грн, руководителя департамента — 15,9 тыс. грн, в территориальном органе — 12 тыс. грн, говорится в распоряжении.

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Кроме того, документом утвердили оклад главного госинспектора, который равен 8,5 тыс. грн и 5,5 тыс. грн в территориальном органе, а также старшего госинспектора — 6,8 тыс. грн и 5,1 тыс. грн в территориальном органе.

Напомним, ранее в Кабмине сообщали, что 8,4 млн. украинцам в мае выплатят повышенные пенсии.

Источник: Кабмин

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