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Факты / Украина / Общество

Кабмин предлагает амнистировать более 3 тыс. заключенных – кто попадает в список

В связи с пандемией коронавируса правительство предлагает провести амнистию более 3 тыс. заключенных.

Соответствующий проект закона предлагают принять, чтобы исключить риск заражения коронавирусом уязвимых групп в учреждениях исполнения наказаний.

Предлагают амнистировать несовершеннолетних и женщин.

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Также это касается мужчин, которые имеют детей в возрасте до 16 лет или детей-инвалидов, лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

Под амнистию попадают лица, достигшие пенсионного возраста и участники боевых действий, принимавших непосредственное участие в противостоянии российской агрессии на Донбассе.

По состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболели 456 человек. Из них 250 летальных случаев, а 1 103 пациентов выздоровели.

Источник: Верховная Рада

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