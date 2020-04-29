Кабмін має намір дозволити роботу продуктових і аграрних ринків

Уряд планує дозволити роботу продуктових та аграрних ринків.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
– Ми вчасно зайшли у карантин і вчасно з нього вийдемо. Ми розуміємо, коли і які кроки треба зробити. Ми озвучили план з п’яти етапів виходу з карантину. Ми розглянемо і ухвалимо рішення щодо дозволу роботи продуктових та аграрних ринків, але з певними умовами, – відзначив Шмигаль.
За його словами, наступної середи уряд також ухвалить низку рішень, які послаблять карантин.
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Також Шмигаль закликав утриматися від закликів про передчасний вихід з карантину.
– Те, що у нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами, це заслуга карантинних заходів і, у першу чергу, вашої відповідальності і дотримання цих заходів, – додав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін пропонує амністувати понад 3 тис. ув’язнених.