Кабмін пропонує амністувати понад 3 тис. ув’язнених – хто потрапляє в список

У зв’язку з пандемією коронавірусу уряд пропонує провести амністію більше 3 тис. ув’язнених.

Відповідний проект закону пропонують ухвалити, щоб виключити ризик зараження коронавірусом вразливих груп в установах виконання покарань.

Пропонують амністувати неповнолітніх і жінок.

Також це стосується чоловіків, які мають дітей у віці до 16 років або дітей-інвалідів, осіб з інвалідністю першої, другої і третьої груп, хворих на туберкульоз та онкологічні захворювання.

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Під амністію потрапляють особи, які досягли пенсійного віку і учасники бойових дій, які брали безпосередню участь у протистоянні російської агресії на Донбасі.

Станом на 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіло 456 осіб. З них летальних випадків 250, а 1 103 пацієнти одужали.