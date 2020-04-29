Кабмін призначив Любченка головою Держподаткової

Кабінет міністрів України на засіданні 29 квітня ухвалив рішення про призначення головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Любченко раніше очолював департамент оподаткування юридичних осіб ДПС, а в 2009-2011 роках обіймав пост заступника голови Державної податкової адміністрації.

У 1999-2003 роках працював першим заступником голови ДПА в Кіровоградській області, а з 2003 до 2005 року очолював ДПА Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА.

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Заступником голови ДПС призначено Євгена Олейнікова.