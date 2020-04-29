На заседании Кабмина правительство назначило руководителем Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко.

Что известно о новом главе ГНС?

Алексей Любченко родился 21 сентября 1971 года в селе Орловец Городищенского района Черкасской области.

Высшее образование получил в Киевском государственном экономическом университете, специальность — экономическое и социальное планирование. Имеет степень кандидата экономических наук.

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С 1999 по 2003 год работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области.

С 2003 по 2005 год был главой налоговой администрации Черкасской области.

С 2009 по 2011 год работал заместителем председателя Государственной налоговой администрации.

С 2014 по 2015 год Любченко был советником главы Госфискальной службы.

Напомним, Кабмин на заседании 29 апреля принял решение о назначении председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.