По состоянию на 09.00 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболел 456 человек.

Из них 250 летальных, 1 103 пациента вылечились.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 412 случаев;

Волынская область — 271 случай;

Днепропетровская область — 323 случая;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 357 случаев;

Закарпатская область — 403 случая;

Запорожская область — 228 случаев;

Ивано-Франковская область — 821 случай;

Кировоградская область — 377 случаев;

г. Киев — 1341 случай;

Киевская область — 643 случая;

Львовская область — 405 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Николаевская область — 116 случаев;

Одесская область — 261 случай;

Полтавская область — 188 случаев;

Ровенская область — 588 случаев;

Сумская область — 98 случаев;

Тернопольская область — 708 случаев;

Харьковская область — 237 случаев;

Херсонская область — 111 случаев;

Хмельницкая область — 81 случай;

Черновицкая область — 1489 случаев;

Черкасская область — 282 случая;

Черниговская область — 41 случай.

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Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.