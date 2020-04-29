По состоянию на 09.00 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболел 456 человек.
Из них 250 летальных, 1 103 пациента вылечились.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 412 случаев;
- Волынская область — 271 случай;
- Днепропетровская область — 323 случая;
- Донецкая область — 52 случая;
- Житомирская область — 357 случаев;
- Закарпатская область — 403 случая;
- Запорожская область — 228 случаев;
- Ивано-Франковская область — 821 случай;
- Кировоградская область — 377 случаев;
- г. Киев — 1341 случай;
- Киевская область — 643 случая;
- Львовская область — 405 случаев;
- Луганская область — 33 случая;
- Николаевская область — 116 случаев;
- Одесская область — 261 случай;
- Полтавская область — 188 случаев;
- Ровенская область — 588 случаев;
- Сумская область — 98 случаев;
- Тернопольская область — 708 случаев;
- Харьковская область — 237 случаев;
- Херсонская область — 111 случаев;
- Хмельницкая область — 81 случай;
- Черновицкая область — 1489 случаев;
- Черкасская область — 282 случая;
- Черниговская область — 41 случай.
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