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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 09.00 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболел 456 человек.

Из них 250 летальных, 1 103 пациента вылечились.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 412 случаев;
  • Волынская область — 271 случай;
  • Днепропетровская область — 323 случая;
  • Донецкая область — 52 случая;
  • Житомирская область — 357 случаев;
  • Закарпатская область — 403 случая;
  • Запорожская область — 228 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 821 случай;
  • Кировоградская область — 377 случаев;
  • г. Киев — 1341 случай;
  • Киевская область — 643 случая;
  • Львовская область — 405 случаев;
  • Луганская область — 33 случая;
  • Николаевская область — 116 случаев;
  • Одесская область — 261 случай;
  • Полтавская область — 188 случаев;
  • Ровенская область — 588 случаев;
  • Сумская область — 98 случаев;
  • Тернопольская область — 708 случаев;
  • Харьковская область — 237 случаев;
  • Херсонская область — 111 случаев;
  • Хмельницкая область — 81 случай;
  • Черновицкая область — 1489 случаев;
  • Черкасская область — 282 случая;
  • Черниговская область — 41 случай.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.

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