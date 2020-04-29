PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Под Кабмином предприниматели требуют снять карантин

29 апреля в центре Киева под Кабмином предприниматели требуют завершить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу.

Собравшиеся требуют дать возможность малому бизнесу “кормить свои семьи”. Люди приехали на автомобилях и этим заблокировали проезд через улицу Грушевского.

Также приехали эвакуаторы чтобы эвакуировать автомобили, которые заблокировали проезжую часть, из-за этого между протестующими и полицией произошла словесная перепалка.

  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
  • Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин
Под Кабмином предприниматели требуют снять карантин / 7 фотографий

Полиция и Нацгвардия оцепили эвакуаторы и не подпускают к ним протестующих.

ЧитайтеОткрыть рынки и магазины: мер Ивано-Франковска просит ослабить карантин

Люди заявляют, что карантин должен быть для всех.

— Эпицентр работает, Рошен и McDonald’s также, не работает только малый бизнес, если карантин, то для всех — заявил владелец сети кофеен Эльдар.

Позже протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали.

Несмотря на протесты людей, Минздрав отмечает, что пик заболеваемости еще не прошел.

Напомним, 27 апреля в Полтаве и Черновцах также митинговали предприниматели, которые требуют открыть рынки во время карантина.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка