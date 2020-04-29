Акция протеста под Кабмином: предприниматели требуют снять карантин

29 апреля в центре Киева под Кабмином предприниматели требуют завершить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу.

Собравшиеся требуют дать возможность малому бизнесу “кормить свои семьи”. Люди приехали на автомобилях и этим заблокировали проезд через улицу Грушевского.

Также приехали эвакуаторы чтобы эвакуировать автомобили, которые заблокировали проезжую часть, из-за этого между протестующими и полицией произошла словесная перепалка.



























Под Кабмином предприниматели требуют снять карантин / 7 фотографий

Полиция и Нацгвардия оцепили эвакуаторы и не подпускают к ним протестующих.

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Люди заявляют, что карантин должен быть для всех.

— Эпицентр работает, Рошен и McDonald’s также, не работает только малый бизнес, если карантин, то для всех — заявил владелец сети кофеен Эльдар.

Позже протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали.

Несмотря на протесты людей, Минздрав отмечает, что пик заболеваемости еще не прошел.

Напомним, 27 апреля в Полтаве и Черновцах также митинговали предприниматели, которые требуют открыть рынки во время карантина.