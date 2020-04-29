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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Під Кабміном підприємці вимагають зняти карантин

29 квітня у центрі Києва під Кабміном підприємці вимагають завершити карантин 1 травня, щоб у них була можливість відновити роботу.

Присутні вимагають дати можливість малому бізнесу “годувати свої сім’ї”. Люди приїхали на автомобілях і цим заблокували проїзд через вулицю Грушевського.

Також приїхали евакуатори, щоб прибрати автомобілі, які заблокували проїжджу частину. Через це між протестувльниками і поліцією сталася словесна перепалка.

  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
  • Акція протесту під Кабміном: підприємці вимагають зняти карантин
Під Кабміном підприємці вимагають зняти карантин / 7 фотографий

Поліція і Нацгвардія оточили евакуатори і не підпускають до них протестуючих.

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Люди заявляють, що карантин повинен бути для всіх.

– Епіцентр працює, Рошен і McDonald’s також, не працює тільки малий бізнес, якщо карантин, то для всіх – заявив власник мережі кав’ярень Ельдар.

Пізніше учасники протесту почали звільняти одну смугу руху, щоб їх автомобілі не евакуювали.

Попри протести людей, МОЗ зазначає, що пік захворюваності ще не минув.

Нагадаємо, 27 квітня у Полтаві та Чернівцях також мітингували підприємці, які вимагають відкрити ринки під час карантину.

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