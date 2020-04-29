PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Рада соберется на внеочередное заседание 30 апреля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля, на 13.30.

Об этом идет речь в распоряжении главы парламента, подписанном в среду.

Созыва требовали 159 народных депутатов.

Читайте: По кандидатуре Саакашвили мнения в Слуге народа разделились — Разумков

Также по инициативе Разумкова в 12.00 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).

Внеочередное заседание парламента и Согласительного совета будет транслироваться онлайн.

Ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Рада может собраться на внеочередное заседание перед майскими праздниками.

Источник: Верховная Рада

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка