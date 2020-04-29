Рада соберется на внеочередное заседание 30 апреля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента в четверг, 30 апреля, на 13.30.

Об этом идет речь в распоряжении главы парламента, подписанном в среду.

Созыва требовали 159 народных депутатов.

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Также по инициативе Разумкова в 12.00 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).

Внеочередное заседание парламента и Согласительного совета будет транслироваться онлайн.

Ранее председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Рада может собраться на внеочередное заседание перед майскими праздниками.