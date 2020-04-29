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Факти / Україна / Політика

Рада збереться на позачергове засідання 30 квітня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання парламенту в четвер, 30 квітня, на 13.30.

Про це йдеться в розпорядженні голови парламенту, підписаного в середу.

Скликання вимагали 159 народних депутатів.

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Також з ініціативи Разумкова о 12.00 30 квітня відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп).

Позачергове засідання парламенту і Погоджувальної ради транслюватиметься онлайн.

Раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Рада може зібратися на позачергове засідання перед травневими святами.

Джерело: Верховна Рада

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