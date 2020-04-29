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Факты / Украина / Политика

По кандидатуре Саакашвили мнения в Слуге народа разделились — Разумков

Представление о назначении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вице-премьер по вопросам реформ в Верховную Раду еще не поступало, а во фракции Слуга народа мнения относительно его кандидатуры разделились, заявил спикр парламента Дмитрий Разумков.

— Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы будем видеть расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую ​​инициативу, кто выступает против, кто-то более эмоционально и политически, а кто-то более прагматично подходит к этому вопросу, основываясь на каких-то базовых вещах, — подчеркнул он.

В то же время, по его мнению, в монобольшинстве достаточно депутатов, которые могли бы проводить реформы и быть полезными правительству.

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— По состоянию на сегодня я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство, — добавил глава Верховной Рады.

По данным СМИ, рассматривается также вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе в качестве кандидата Слуги народа с максимальной поддержкой власти — и политической, и финансовой.

Источник: РБК-Украина

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