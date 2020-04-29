Штраф за нарушение карантина: судебная статистика по областям

За время карантина в Украине суды рассмотрели более 6 тыс. протоколов по статье 44-3, которая предусматривает административную ответственность за нарушение ограничительных мер из-за пандемии Covid-19.

Обобщенную статистику опубликовала Государственная судебная администрация Украины.

Суды успели рассмотреть треть протоколов, поступивших на рассмотрение: с 6 141 протоколов было обработано лишь 1 859.

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Наибольшее количество нарушений задокументировали в Днепропетровской области (951), Киеве (847) и на Львовщине (555).

Меньше всего — на Волыни (64) и Закарпатье (55); Черниговская область не зафиксировала ни одного правонарушения по статье 44-3.

Чаще всего штрафовали нарушителей в Днепропетровской (32) и Сумской (20) областях.

В целом административные штрафы за нарушение правил карантина получили 150 человек — это лишь 13,3% от общего количества рассмотреных протоколов.

Напомним, Факты ICTV публиковали главные правила самоизоляции на карантине и все, что нужно знать об ответственности за ее нарушение.

Источник: Судова влада України