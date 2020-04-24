Правила самоизоляции на карантине — все, что нужно знать

Для кого самоизоляция обязательна?
Кабмин установил четкий перечень категорий лиц, нуждающихся в самоизоляции. Это:
- Лица, контактировавшие с инфицированным Covid-19 пациентом, кроме госслужащих при исполнении своих обязанностей (медики, правоохранители и другие специалисты).
- Лица с подтвержденным Covid-19, которые болеют в легкой форме и, соответственно, не нуждаются в госпитализации, а также лица с подозрением на инфицирование.
- Лица, которые согласились на самоизоляцию с помощью системы Дій Вдома Единого государственного веб-портала электронных услуг.
- Лица, достигшие 60-летнего возраста.
Также есть исключения для таких категорий лиц:
- медработники, работники силовых структур, чиновники, депутаты всех уровней, судьи, военнослужащие, пограничники и работники ВСУ;
- лица, обеспечивающие деятельность предприятий в области транспорта, энергетики, электронных коммуникаций и в финансово-банковском секторе;
- работники спасательных, коммунальных и социальных служб, а также продуктово-пищевой сферы.
Сколько длится самоизоляция?
Обычно самоизоляция длится 14 дней. По истечении этого срока обязательство по самоизоляции автоматически прекращается.
При необходимости врач может изменить установленный срок самоизоляции.
Где лучше проводить самоизоляцию?
Лучшее место для самоизоляции — ваш дом. Кабмин постановил, что лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции.
Главным правилом является избежание любых контактов с другими лицами, кроме также проживающих в доме.
Как работает приложение Дій Вдома?
С целью противодействия распространению Covid-19 в Украине Минцифры разработало систему от приложения Дія — Дій Вдома. Для лучшего контроля за ситуацией в систему вносится информация о лицах, нуждающихся в самоизоляции.
Зарегистрироваться в системе Дій Вдома могут только лица, подлежащие обязательной самоизоляции.
Пока приложение доступно только для пользователей Android, разработка на iOS почти завершена.
Вся информация о лице, требующем самоизоляции, вносится в систему медработниками.
После установки приложения, в течение всего периода самоизоляции система будет посылать до 10 push-сообщений ежедневно. Пользователю необходимо будет делать свои фото для считывания геолокации устройства, на котором установлено приложение.
В случае систематического игнорирования уведомлений приложении Дій Вдома, Нацполиция может наложить штраф.
Кто контролирует соблюдение самоизоляции?
Основной контроль за пребыванием лиц в самоизоляции осуществляется исключительно государственными органами.
Сюда относятся работники Нацполиции, Нацгвардии, эпидемиологических учреждений или уполномоченных органов местного самоуправления.
Какой штраф за нарушение самоизоляции?
По сообщению Нацполиции, административная ответственность за нарушение обязательной самоизоляции может предусматривать штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. грн.
Умышленное инфицирование людей предусматривает уголовную ответственность.