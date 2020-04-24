Правила самоизоляции на карантине — все, что нужно знать

По законодательству, самоизоляция — это пребывание в определенном месте и максимальное ограничение от контактов с другими лицами. Самоизоляция в Украине будет действовать до завершения карантина.

Кому необходима самоизоляция, кто контролирует ее выполнение и какой штраф можно получить за нарушение правил карантина, читайте в материале Фактов ICTV.