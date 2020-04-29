Штраф за порушення карантину: судова статистика по областях

За час карантину в Україні суди розглянули понад 6 тис. протоколів за статтею 44-3, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення обмежувальних заходів через пандемію Covid-19.
Узагальнену статистику опублікувала Державна судова адміністрація України.
Суди встигли розглянути третину протоколів, що надійшли на розгляд: із 6 141 протоколів було опрацьовано лише 1 859.
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Найбільшу кількість порушень задокументували у Дніпропетровській області (951), Києві (847) та на Львівщині (555).
Найменше – на Волині (64) та Закарпатті (55); Чернігівська область не зафіксувала жодного правопорушення за статтею 44-3.
Найчастіше штрафували порушників на Дніпропетровщині (32) та Сумщині (20).
Загалом адміністративні штрафи за порушення правил карантину отримали 150 осіб – це лише 13,3% від загальної кількості розглянутих протоколів.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували головні правила самоізоляції на карантині та все, що потрібно знати про відповідальність за її порушення.
Джерело: Судова влада України