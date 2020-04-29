PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Реальні штрафи в суді отримали лише 13% порушників карантину

За час карантину в Україні суди розглянули понад 6 тис. протоколів за статтею 44-3, яка передбачає адміністративну відповідальність за порушення обмежувальних заходів через пандемію Covid-19.

Узагальнену статистику опублікувала Державна судова адміністрація України.

Суди встигли розглянути третину протоколів, що надійшли на розгляд: із 6 141 протоколів було опрацьовано лише 1 859.

Читайте: У Кенії за порушення карантину вбили 13-річного хлопчика

Найбільшу кількість порушень задокументували у Дніпропетровській області (951), Києві (847) та на Львівщині (555).

Найменше – на Волині (64) та Закарпатті (55); Чернігівська область не зафіксувала жодного правопорушення за статтею 44-3.

Найчастіше штрафували порушників на Дніпропетровщині (32) та Сумщині (20).

Загалом адміністративні штрафи за порушення правил карантину отримали 150 осіб – це лише 13,3% від загальної кількості розглянутих протоколів.

Штраф за порушення карантину: судова статистика по областях

Нагадаємо, Факти ICTV публікували головні правила самоізоляції на карантині та все, що потрібно знати про відповідальність за її порушення.

Джерело: Судова влада України

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка