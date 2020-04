В Кении за нарушение карантина убили 13-летнего мальчика

В Кении полицейский патруль убил 13-летнего мальчика за “нарушение” комендантского часа, хотя он просто стоял на балконе своего дома.

Яссина Хуссейна Мойо госпитализировали в столичную больницу в Найроби, но врачам не удалось его спасти.

Отец мальчика обвинил полицию в злостном злоупотреблении служебными обязанностями.

Президент Ухуру Кенията публично извинился и выразил соболезнование из-за смерти мальчика, а главный инспектор полиции Кении пообещал возглавить расследование дела.

Правовые организации уже не впервые фиксируют нарушения прав человека в Кении после введения комендантского часа из-за пандемии Covid-19.

По данным местных правозащитников, коронавирус убил меньше кенийцев, чем полицейские.

A sad day in Nairobi. Yassin Hussein Moyo, 13, was shot dead by a policeman while standing on his balcony, watching officers disperse a crowd below that was refusing to abide by a new corona-curfew. His family buried him in Kariokor today. Full story posting soon. pic.twitter.com/2gJFfSTwnz

— Max Bearak (@maxbearak) March 31, 2020