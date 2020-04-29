На засіданні Кабміну уряд призначив керівником Державної податкової служби України Олексія Любченка.

Що відомо про нового керівника ДПС?

Олексій Любченко народився 21 вересня 1971 року у селі Орловець Городищенського району Черкаської області.

Вищу освіту отримав у Київському державному економічному університеті, спеціальність – економічне та соціальне планування. Має ступінь кандидата економічних наук.

Читайте: Кабмін звільнив Нефьодова і Верланова

З 1999 по 2003 рік працював першим заступником голови податкової адміністрації у Кіровоградській області.

З 2003 по 2005 рік був очільником податкової адміністрації Черкаської області.

З 2009 по 2011 рік працював заступником голови Державної податкової адміністрації.

З 2014 по 2015 рік Любченко був радником керівника Держфіскальної служби.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 29 квітня ухвалив рішення про призначення головою Державної податкової служби Олексія Любченка.