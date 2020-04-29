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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Що відомо про нового керівника податкової служби Любченка

На засіданні Кабміну уряд призначив керівником Державної податкової служби України Олексія Любченка.

Що відомо про нового керівника ДПС?

Олексій Любченко народився 21 вересня 1971 року у селі Орловець Городищенського району Черкаської області.

Вищу освіту отримав у Київському державному економічному університеті, спеціальність – економічне та соціальне планування. Має ступінь кандидата економічних наук.

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З 1999 по 2003 рік працював першим заступником голови податкової адміністрації у Кіровоградській області.

З 2003 по 2005 рік був очільником податкової адміністрації Черкаської області.

З 2009 по 2011 рік працював заступником голови Державної податкової адміністрації.

З 2014 по 2015 рік Любченко був радником керівника Держфіскальної служби.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 29 квітня ухвалив рішення про призначення головою Державної податкової служби Олексія Любченка.

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